С начала 2025 года было совершено около 6,7 тыс. выездов в отдаленные территории региона

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мобильные медицинские комплексы Московской области с начала текущего года совершили около 6,7 тыс. выездов в отдаленные территории региона. Благодаря этому пройти осмотр врачей смогли более 150 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Важно организовать качественную и доступную медицинскую помощь для жителей отдаленных территорий региона. Для этого мы задействуем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 6,7 тыс. таких выездов, в ходе которых было осмотрено более 152 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. График выездов таких бригад формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях.

Уточняется, что для прохождения обследования предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.