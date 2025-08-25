Чернышенко: в фестивале "Пусть всегда будет солнце" поучаствовали 3,5 тыс. детей

Вице-премьер РФ отметили, что они приехали из разных субъектов страны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число детей, принявших участие в фестивале "Пусть всегда будет солнце" в "Артеке", составило 3,5 тыс. человек. При этом они приехали из разных субъектов России и еще более чем 30 зарубежных стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году отмечает свой столетний юбилей международный детский центр "Артек". Ключевым событием там стал фестиваль "Пусть всегда будет солнце" - в нем приняли участие 3,5 тыс. ребят из всех российских субъектов и более чем 30 зарубежных стран", - сказал он в рамках доклада о промежуточных итогах летней оздоровительной кампании 2025 года на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко также рассказал о развитии инфраструктуры "Артека". По его словам, в 2025 году открылся филиал "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области. Он уже принял 850 человек. Вице-премьер также поделился планами сделать филиал постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха.

Ранее директор "Артека" Константин Федоренко рассказывал, что возрождение фестиваля "Пусть всегда будет солнце" в год 100-летия "Артека" стало "общим ответом времени". По его словам, организаторы не просто возвратили легенду 1977 года, когда фестиваль объединил детей из 103 стран, а создали мост между эпохами, где каждая песня, танец, научный проект становятся кирпичиками в фундаменте взаимопонимания.