КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Иммерсивная передвижная выставка "Поезд Победы" прибыла на железнодорожную станцию в Красноярске. Первыми экспозицию выставки посетили около 400 детей-участников патриотической смены "Время побеждать и помогать" образовательного форума ТИМ "Юниор", передает корреспондент ТАСС.

"Мы путешествуем по всей России и не только - ранее мы побывали в Абхазии и Белоруссии. Выставка посвящена Великой Отечественной войне, в тематических вагонах мы проходим путь от мирного времени через различные события к Победе. <…> Мы рассчитываем, что в Красноярске выставку посмотрят около 1,5 тыс. человек", - сообщила администратор "Поезда Победы" Анастасия Бабанова.

Экспозиция будет работать в Красноярске до конца 25 августа, а затем отправится в другие регионы.

"Поезд Победы" - масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведения Года памяти и славы в России. Состав из 10 тематических вагонов начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. Авторы и организаторы дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли свой весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.