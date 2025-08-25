По словам врио губернатора Курской области, "все, кто сегодня находится вне Родины, обязательно вернутся домой"

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассчитывает, что работа по возвращению жителей приграничных районов региона, которые были вывезены на территорию Украины, будет продолжена.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"Поздравляю, коллеги, с тем, что еще восемь наших человек дома. И очень рассчитываю на то, что работа эта будет продолжаться. И все, кто сегодня находится вне Родины, обязательно вернутся домой", - сказал Хинштейн на заседании облправительства.

По его словам, жителей Курской области насильственно удерживали на территории Украины. В настоящее время они находятся в пункте временного размещения, нескольких человек забрали родственники. Жителям оказывают всю необходимую помощь, их осматривают врачи, психологи. Власти помогут им с оформлением всех необходимых выплат, документов.