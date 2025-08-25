Прощание с ним состоялось 23 августа в Театре имени Пушкина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Урна с прахом театрального режиссера Юрия Бутусова, вероятно, будет захоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС директор Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимир Жуков.

"Насколько я знаю, похороны пройдут в Петербурге, на Смоленском кладбище. Но эта информация - предварительная", - сказал собеседник агентства. Дата похорон уточняется.

Прощание с мастером состоялось в субботу в Театре имени Пушкина. У здания театра, под афишей спектакля "Барабаны в ночи", поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал. Проститься с режиссером пришли сотни людей, церемония длилась более трех часов.

Бутусов ушел из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о его смерти появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, Бутусов утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Тело режиссера было подвергнуто кремации.

О Бутусове

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и многими другими.