Молодые люди задействованы в разных отраслях: от сервиса и образования до энергетики, сельского хозяйства и промышленности

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Краснодарское региональное отделение Российских студенческих отрядов (РСО) трудоустроило более 1,3 тыс. молодых людей летом 2025 года. При этом всего с начала года профессиональный опыт в разных сферах деятельности получили уже свыше 2 тыс. студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе реготделения РСО.

"С начала июля 2025 года трудоустроено уже более 1,3 тыс. человек, а с начала года - свыше 2 тыс. с помощью Краснодарского регионального отделения РСО. Ребята работают в самых разных отраслях: от сервиса и образования до энергетики, сельского хозяйства и промышленности", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в сервисном направлении в 2025 году задействовано более 700 студентов, в педагогическом - более 250, в энергетическом - более 100, в сельскохозяйственном и строительном - 60 и 40 человек соответственно. Кроме того, работают медицинские отряды, причем не только в Краснодарском крае, но также в Томске и Архангельске. Студенты получают опыт и в производственном направлении - на Кореновском молочно-консервном комбинате и в Туапсинском морском порту.

Как отметили в пресс-службе, в 2025 году продолжают работу трудовые отряды подростков. "Они участвуют во всероссийском проекте "Алабуга ТОП" в Елабуге, а также помогают дежурным на вокзалах Краснодара и Новороссийска. Для многих это первая серьезная работа и первые шаги к самостоятельности", - добавили в региональном отделении РСО.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.