В регионе на постоянной основе работают 61 член избирательной комиссии, отметила председатель Центризбиркома России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате сотрудникам избирательной системы Запорожской области полностью выплачена после обращения ЦИК России в Генпрокуратуру РФ по этому факту. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью "Парламентской газете".

В начале августа ЦИК России направил обращения в Генпрокуратуру РФ и другие федеральные органы по ряду проблем, связанных с работой избирательной комиссии Запорожской области. Основной вопрос касался задолженности по зарплате ее сотрудникам, а также предложений региональных властей сократить численность комиссии и даже распустить областной избирком.

"Благодаря генпрокуратуре справедливость восторжествовала, и сотрудникам избирательной системы была в полном объеме погашена задолженность по заработной плате", - рассказала Памфилова.

По словам Памфиловой, в регионе на постоянной основе работают 61 член комиссии, которые несут основную нагрузку в межвыборный период: занимаются правовой, организационно-методической, финансовой, технологической и материально-технической деятельностью, а также ведут регистр избирателей и ежедневно обрабатывают обращения граждан.

Всего в комиссиях разных уровней в Запорожской области задействованы около шести тысяч человек, большинство из которых трудятся на общественных началах. Глава ЦИК подчеркнула, что во всех новых субъектах России избирательные комиссии параллельно решают задачи по переходу на российское законодательство. "Центральная избирательная комиссия постоянно оказывает поддержку своим коллегам из всех регионов России, включая, конечно, и Запорожскую область, и не допустит по отношению к ним несправедливого и небрежного отношения", - добавила Памфилова.