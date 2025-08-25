Планируется провести 10 стратегических сессий, посвященных экономике впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главной темой Форума креативных индустрий, который пройдет 3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), станет "Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран". Об этом сообщили в Фонде Росконгресс.

"Креативные индустрии - это неотъемлемый элемент современной экономики идей, мощный драйвер роста, диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности России. <…> Развитие отрасли напрямую способствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию человеческого капитала и экспортного потенциала, а также формированию нового технологического уклада. Реализация государственной стратегии в этой сфере является ключевым фактором для достижения национальных целей социально-экономического развития. В рамках предстоящего форума представители креативного кластера будут обсуждать конкретные инициативы, которые в дальнейшем найдут отражение в программе развития отрасли. Форум креативных индустрий - это платформа для поиска решений, которые позволят России интегрировать свой культурный и технологический потенциал в мировые рынки, прежде всего в странах Азии и БРИКС", - сказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Форум креативных индустрий пройдет 3 сентября в рамках Восточного экономического форума. Главной темой станет "Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран". Планируется провести 10 стратегических сессий, посвященных экономике впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов. Также в ходе мероприятия будет анонсировано новое исследование Фонда Инносоциум и ВЦИОМ "Душа России", посвященное изучению культурных кодов, идентичности и ценностных ориентиров россиян.

"Форум креативных индустрий стал главным индикатором: креатив перестал быть дополнением к экономике - он стал ее инфраструктурой. Сегодня мы говорим о креативе как ресурсе для роста регионов, привлечения инвестиций и формирования новых точек международного сотрудничества. Владивосток, с его уникальной культурной и географической позицией, идеальное место для этого разговора", - подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Кроме того, в рамках форума планируется провести пять тематических сессий, посвященных развитию социальной инфраструктуры Дальнего Востока, "серебряной" экономике, креативной конкуренции.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.