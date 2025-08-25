Клиенту кредитного учреждения за пару месяцев поступило более 170 звонков и СМС-сообщений по возврату просроченной задолженности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области назначило одному из банков региона штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение законодательства - клиенту банка за пару месяцев поступило более 170 звонков и СМС-сообщений по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Заместителем руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что на сотовый телефон жителя Дегтярска Свердловской области поступило более 170 звонков и СМС-сообщений за пару месяцев с требованием вернуть долг по кредитному договору. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Свердловской области, в ходе проверки установили, что банк осуществлял деятельность по возврату просроченной задолженности с нарушением требований федерального закона №230-ФЗ. Кроме того, информация, предоставленная банком, не совпала с детализацией телефонных соединений.