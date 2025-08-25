Праздничные линейки пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пропускной режим ужесточат в школах Курской области с началом учебного года, ограничения коснутся и торжественных мероприятий 1 сентября, соответствующие распоряжения дал врио губернатора Александр Хинштейн.

"Праздничные линейки в курских школах пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников. При этом необходимо усилить пропускной режим на территорию школы", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания облправительства.

Также курские власти рассчитывают, что с 1 сентября в школах заработают общественные советы. В настоящее время идет их формирование. Преимущественно в их состав включают выпускников, которые когда-то учились в конкретной школе и добились определенных успехов.