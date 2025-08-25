Они были найдены в ходе международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", в которой принимали участие поисковики России и стран СНГ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 196 останков солдат Красной армии удалось поднять и захоронить в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи.

Экспедиция длилась 14 дней в Барятинском районе Калужской области. В этом году в проекте приняли участие 600 поисковиков из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, а также из разных регионов России. Работы велись на высотах 269,8 (Цветовка) и 275,6 (Зайцева Гора), где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои Красной армии с немецкой группой армий "Центр" за стратегическую магистраль.

"Международная экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" собрала 600 поисковиков из России и стран СНГ. В 1942 году на этих высотах шли ожесточенные бои - сегодня их участники обретают покой благодаря кропотливому труду поисковиков. В 2024 году нам удалось найти 112 красноармейцев, имена четырех из которых были установлены. За эти две недели мы подняли из земли и захоронили останки 196 солдат. Участники экспедиции восстанавливают события сражений по крупицам. Благодаря таким проектам мы боремся за правду о войне, за память и уважение наших предков", - отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В Роспатриотцентре рассказали, что во время одного из утренних построений, где традиционно объявляют результаты поисков за предыдущий день, участникам было названо имя бойца, найденного накануне, - красноармеец Григорий Яковлевич Ляшенко, ефрейтор, служил в 512 полку 146 стрелковой дивизии. Один из поисковиков обратил внимание на совпадение фамилий, после сопоставления фактов оказалось, что он является праправнуком участника Великой Отечественной войны.

Также сообщается, что программа мероприятия включила в себя экскурсии по местам боевой славы Калужской области, а также полевые поисковые и разведывательные выходы. Финалом экспедиции стала торжественная церемония захоронения останков павших воинов, которая прошла на воинском мемориале "Высота 269,8 - Зайцева гора" в Барятинском районе Калужской области.

Организаторами мероприятия являются Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Поисковым движением России при поддержке Министерства обороны РФ, правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.