МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Часть репертуара программы юбилейной десятой акции "Ночь кино", которая прошла в Москве 23 августа, определили горожане в проекте "Активный гражданин", сообщается на портале мэра столицы.

"На многочисленных культурных площадках прошли показы хитов российского проката последних лет. Часть репертуара программы определили сами москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин": более 191 тысячи человек выбрали лучшие фильмы предыдущих акций - с 2016 по 2024 год, их демонстрация состоялась в кинотеатре "Ангара" сети "Москино", - говорится в сообщении.

Голосование включало девять вопросов, в которых были собраны российские хиты проката, демонстрировавшиеся на "Ночи кино" с 2016 по 2024 год. Отмечается, что горожане в ходе голосования отдавали предпочтение картинам, посвященным знаковым событиям российской истории. Среди них "Легенда №17" с 63% голосов - лента о легендарной победе команды СССР над канадскими хоккеистами в 1972 году, а также "Время первых", которая набрала 55%, о первом выходе человека в открытый космос в 1965 году. В центре сюжета третьей ленты-лидера - "Чемпион мира" с 53% голосов - матч за звание чемпиона мира по шахматам, который прошел в 1978 году между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Кроме того, среди фильмов-победителей особое место заняли картины о Великой Отечественной войне. Драма "Рубеж", набравшая 59% голосов рассказывает о подвиге защитников Ленинграда. А лента "Воздух" (58%) позволяет по-новому взглянуть на героизм летчиц военных лет.

"Ночь кино" состоялась в рамках Московской международной недели кино, которая во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа. ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.