С Украины вернулись мать с шестилетним сыном, а также девочка-подросток воссоединилась с семьей в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мать с шестилетним сыном вернулись с Украины и девочка-подросток воссоединилась с семьей в России благодаря уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посреднической миссии Катара, передает корреспондент ТАСС.

Как сказала Львова-Белова, родственники девочки в 2022 году уехали с Украины в Испанию, взяв ее с собой, так как не могли сопроводить домой в Россию. Мать также не могла съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. "После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу. И вот девочка с мамой воссоединились в России", - сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что также удалось помочь в возвращении в Россию матери с шестилетним сыном. В 2020 году женщина выехала с сыном на Украину к родственникам. Впоследствии вернуться самостоятельно они не смогли и попросили детского омбудсмена о содействии.

"Спасибо Государству Катар за помощь в процессе, в том числе в логистике, транспортных и других расходах. Также благодарим Международный комитет Красного Креста, представителей профильных ведомств, правоохранительные органы, всех, кто помогает", - сказала Львова-Белова.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, всего при поддержке Львовой-Беловой с родственниками в России воссоединились 28 детей из 18 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 115 детей из 91 семьи.