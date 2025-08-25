Чаще всего коммерсанты ищут возможности применения нейросетей в бизнес-процессах, говорится в исследовании банка "Точка"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Интерес российских предпринимателей к искусственному интеллекту за последние пять лет вырос более чем на 3000%, свидетельствуют данные исследования банка "Точка" (есть в распоряжении ТАСС).

"Интерес российских предпринимателей к ИИ-инструментам в России вырос более чем на 3000% по сравнению с 2020 годом. Общий же интерес к нейросетям вырос на 1575%, - отметил руководитель направления LLM-продуктов «Точка банк» Александр Ионов. - Интерес предпринимателей к нейросетям будет и дальше расти, потому что бизнес все больше зависит от данных и скорости реагирования на изменения".

Аналитики изучили поисковые запросы в "Яндексе" за последние пять лет с использованием ключевых слов, связанных с темой нейросетей. Отдельное внимание уделялось запросам, где ИИ упоминался в бизнес-контексте ("написать бизнес-план с помощью нейросети", "чат-бот для бизнеса"). В первом полугодии 2025 года доля бизнес-запросов составила менее 1% от общего числа. Эксперты объясняют это тем, что предприниматели не всегда используют ярко выраженные бизнес-термины, однако даже такой показатель отражает растущий интерес к сегментным нейросетям.

Чаще всего предприниматели ищут возможности применения нейросетей в бизнес-процессах (67,9%), составления бизнес-планов (23,6%), трейдинге (3,6%), генерации карточек для маркетплейсов (2,9%) и торговле (0,7%).