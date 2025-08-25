Ведомство мониторит незаконный оборот сведений и совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов, владельцами интернет-ресурсов принимает меры по сокращению теневого рынка продажи выписок и персональных данных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Росреестр с 2024 года добился блокировки 25 Telegram-каналов за незаконную продажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и персональных данных собственников недвижимости. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

"С 2024 года по инициативе Росреестра и прокуратуры Москвы приняты судебные решения о блокировке 25 Telegram-каналов. Они осуществляли незаконную продажу выписок из ЕГРН и персональных данных собственников объектов недвижимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство мониторит незаконный оборот сведений, содержащихся в ЕГРН, и совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов, владельцами интернет-ресурсов принимает меры по сокращению теневого рынка продажи выписок и персональных данных. В конце 2024 года суд впервые заблокировал 13 Telegram-каналов.

"В 2025 году данная работа была продолжена. В настоящее время решения о блокировке вынесены в отношении еще 12 Telegram-каналов. Дорогомиловский и Хорошевский районные суды города Москвы признали информацию, представляемую каналами, запрещенной для распространения на территории РФ. Незаконная продажа сведений из ЕГРН может привести к серьезным последствиям, включая мошенничества и нарушение прав граждан", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра РФ Максима Смирнова.

Закон, запрещающий создание и работу ресурсов, через которые незаконно предоставляются сведения из ЕГРН в виде выписок, был принят в РФ в 2021 году. Запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитики об объектах недвижимости. За организацию незаконной деятельности по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.