С апреля 2025 года идет постепенное повышение зарплаты педагогов на 16%

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Средняя заработная плата учителя в Новосибирске составляет 75 тыс. рублей. В этом году с апреля идет постепенное повышение зарплаты на 16%, сообщил в пресс-центре ТАСС глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

"Средняя зарплата по общеобразовательным учреждениям по Новосибирска - это около 75 тысяч рублей на сегодняшний день. По дошкольным учреждениям по педагогам [средняя зарплата] достигает 68 тыс. рублей. На протяжении последних пяти лет идет процесс повышения заработной платы, обычно это идет к октябрю. Этот год особенный, на 16,2% повышается средняя зарплата педагогов. Это увеличение началось поэтапно с апреля", - сказал он.

Приток кадров в школы города обеспечивается за счет целевого набора в вузе Новосибирска. Сейчас в образовательных организациях трудоустроены более 16 тыс. педагогических работников. Чтобы обеспечить кадровый резерв для городских школ, объявляются целевые наборы в профильных вузах. На данный момент в НГПУ зачислено 149 человек, еще около 10 человек ожидают зачисления в магистратуру. В 2024 году на целевое обучение поступили 136 человек. Всего в педуниверситете по целевому направлению проходят обучение 428 будущих педагогов.

Ахметгареев добавил, что в новом учебном году к обучению приступят чуть более 220 тыс. учащихся, что на 2 тыс. больше, чем в предыдущем за счет миграции. "Вместе с тем мы видим такую тенденцию, что уменьшается количество первоклассников. Школы города ожидает порядка 19,5 тыс. детей", - отметил он, добавив, что одновременно наблюдается прирост учащихся средней школы.