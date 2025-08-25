В России с сентября вводятся новые правила по зарплате и условиям труда

С осени также начнет действовать закон о порядке обработки обезличенных персональных данных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. С 1 сентября в России вступает в силу ряд новаций в сфере расчета зарплаты, надбавок и условий труда, а также закон, устанавливающий особенности обработки обезличенных персональных данных, следует из материалов ТАСС.

В частности, минимальный размер надбавки за работу в ночные часы на уровне 20% от оклада устанавливается в России на срок до 1 сентября 2031 года.Такая норма существовала и раньше, правительство приняло решение сохранить такие правила еще на шесть лет.

Ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. Как отмечается в пояснительной записке к постановлению (есть в распоряжении ТАСС), "ночное время биологически не предназначено для активной деятельности, работа ночью приводит к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке на организм работника, требует от него повышенных трудозатрат, а при определенных обстоятельствах может создавать угрозу причинения вреда его здоровью". Чтобы компенсировать это сотруднику, работа в ночное время оплачивается по повышенному тарифу.

Расчет среднего заработка

Кроме того, с 1 сентября вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты в России.

Одно из изменений - это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Также вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Кроме того, в документе установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

"В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3", - пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Другие новации

С 1 сентября вступит в силу также закон о порядке обработки обезличенных персональных данных и передачи их в государственную информационную систему. Правительство в августе утвердило соответствующие правила и требования к этому процессу.

Закон наделяет Минцифры РФ правом по формированию составов персональных данных, полученных в результате обезличивания и сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность. Регламентируется и порядок формирования региональных составов персональных данных.

Под обезличиванием понимаются действия, после которых становится невозможным определить принадлежность данных без использования дополнительной информации.

Для формирования составов данных Минцифры будет направлять требования операторам об их предоставлении в государственную информационную систему (ГИС). При этом не допускается формирование составов из биометрических данных. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных будет осуществляться ФСБ России и ФСТЭК в пределах их полномочий.

Доступ к данным будет предоставляться пользователям системы в соответствии с порядком, который установит правительство РФ. Ее пользователями будут считать государственные органы и подведомственные им организации, а также граждане России и юрлица, которые соответствуют требованиям. Например, если сведения о них внесены в реестр операторов, если у гражданина отсутствует непогашенная судимость или нет гражданства иностранного государства.