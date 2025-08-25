Введение обязательной страховки станет стимулом для организаторов повышать качество проводимых мероприятий, уверен депутат Госдумы Амир Хамитов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов предлагает ввести в России обязательное страхование участников массовых спортивных соревнований.

Как отметил в беседе с ТАСС парламентарий, в настоящее время спорт в России стремительно развивается и становится неотъемлемой частью жизни миллионов граждан. По его словам, все больше россиян принимают участие в забегах, турнирах по командным видам спорта, фитнес-мероприятиях и даже соревнованиях по кибердисциплинам. "Это радует: массовый спорт укрепляет здоровье нации, объединяет поколения, формирует новые традиции", - подчеркнул он.

"Вместе с ростом популярности соревнований мы должны серьезно относиться и к вопросам безопасности. Любой спорт, даже любительский, связан с риском травм. Поэтому идея обязательной спортивной страховки для участников массовых турниров - это не формальность, а реальная забота о людях", - сказал Хамитов.

По его словам, введение обязательной страховки позволит "оперативно оказать медицинскую помощь, избавит семьи от непредвиденных расходов и даст уверенность, что при любых обстоятельствах человек не останется без поддержки". "А для организаторов это станет стимулом повышать уровень качества и ответственности при проведении мероприятий", - отметил депутат.

"Мы хотим, чтобы каждый россиянин занимался спортом с радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Спорт должен быть безопасным, доступным и защищенным - и именно это задача государства, которую мы сегодня решаем", - подчеркнул Хамитов.