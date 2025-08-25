"Михаил Сомов" вышел в рейс до Чукотки для снабжения станций по Севморпути

Судно доставит смену полярников, а также топливо, продовольствие, стройматериалы на труднодоступные станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вышло в рейс из Архангельска до Чукотки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Севгидромета, "Сомов" доставит грузы на станции по Северному морскому пути.

"Из порта Архангельск в рейс по обеспечению полярных станций Росгидромета отправилось научно-экспедиционное судно Северного УГМС "Михаил Сомов". Маршрут экспедиции пройдет по Северному морскому пути до острова Врангеля на Чукотке", - сказали в пресс-службе.

Судно доставит смену полярников, а также топливо, продовольствие, стройматериалы на труднодоступные станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС. На некоторые станции "Сомов" везет новое оборудование: комплекты спутниковой связи, снегоходы, квадроциклы, аэрологический комплекс "Вектор".

В ходе рейса специалисты проведут техническое обслуживание метеорологического оборудования, средств связи и энергетики, программного обеспечения. Экспедиция продлится более двух месяцев.

В 2025 году судну исполнилось 50 лет. 8 июля 1975 года на сошедшем со стапелей Херсонского судостроительного завода "Сомове" впервые был поднят государственный флаг СССР. Именно этот день принято считать днем рождения НЭС "Михаил Сомов".