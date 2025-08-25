Пещера находится в труднодоступном месте в узкой теснине на большой высоте

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/ Пещеру, где спелеологи Русского географического общества (РГО) обнаружили в Кабардино-Балкарии (КБР) костные останки древнего человека, исследуют ученые. Об этом ТАСС сообщил руководитель молодежного клуба РГО Тенгиз Мокаев.

"Наши активисты совершили поход в одну из самых уникальных карстовых пещер республики, расположенную в районе Скалистого хребта. Задачей было исследование, оценка антропогенной нагрузки и сбор полевой информацию для дальнейших краеведческих и научных исследований", - рассказал Мокаев.

Пещера находится в труднодоступном месте в узкой теснине на большой высоте. Войти в нее возможно по узкой полке с соблюдением осторожности и в сухую погоду. Сама пещера официально была открыта в 2010 году местными жителями и после исследований специалистами занесена в кадастр пещер России. Протяженность - около 500 м. Активсты РГО рассказали, что в пещере есть следы проживания людей и диких животных, источник воды в виде подземного озера. Также в ней наблюдается большое количество сталагмитов, которые свидетельствуют о ее почтенном возрасте. Ранее здесь была найдена костеница с человеческими останками, что вызывает отдельный интерес к ней с точки зрения науки.

"В ближайшее время планируется посещение пещеры с участием специалистов, которые хотят взять пробы для определения возраста натечных образований и костных человеческих останков. В 2010 году радиоуглеродный анализ одного из останков показал, что кости принадлежали восьмилетней девочке, жившей около трех тыс. лет назад. Пещера все еще хранит множество тайн и интересна как сточки зрения науки, так и краеведения", - добавил Мокаев.

Спелеологи отметили, что обеспокоены состоянием пещеры, так как обнаружили в ней свежий мусор. А надписи на стенах, говорят о посещении ее неподготовленными людьми, не несущими ответственности за сохранность объекта. Между тем, памятник природы - хрупкая экосистема, которая может не выдержать натиска большого количества людей и погибнуть.