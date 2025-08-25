Выставка в Петербурге расскажет о деталях победы над Японией в 1945 году

Экспозиция разместится в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Выставка в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" в Петербурге расскажет историю наступательной операции, в результате которой была одержана победа над милитаристской Японией в 1945 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель региональной организации ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного округа Анатолий Конташов, уточнив, что экспозиция "Пламя Победы" откроется 3 сентября.

"Предстоящее 80-летие победы над милитаристской Японией является чрезвычайно важным событием в истории нашего государства и наших друзей, которые поддерживали Красную армию в годы Второй мировой войны и особенно на завершающем ее этапе. <…> Эта программа возникла в недрах ветеранского движения и получила политическую поддержку руководства Санкт-Петербурга", - сказал Конташов.

Инсталляционная часть выставки расположится во входной части музейно-выставочного комплекса и будет дополнена мультимедийным и видеоконтентом.

Выставка организована совместно с региональным объединением ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного округа, в партнерстве с военной исторической библиотекой Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, при участии историков Санкт-Петербурга и Монголии. Она продлится до конца 2025 года.

Об историческом парке

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Он включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, и зал истории Санкт-Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. На сегодняшний день филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе и Луганске.