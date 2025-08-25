Кравцов: количество заявлений в колледжи в России выросло на 850 тыс.

Министр просвещения РФ отметил, что "это бум среднего профессионального образования"

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Число заявлений в РФ от абитуриентов на обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 850 тыс. по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на торжественной церемонии открытия форума СПО в Калуге.

"У нас на 850 тыс. больше заявлений в колледжи подано, чем было в прошлом году. То есть сегодня можно с уверенностью сказать, что это бум среднего профессионального образования", - сказал он на пленарном заседании "СПО - локомотив экономики страны".

С 25 по 30 августа 2025 года в Калуге проходит форум среднего профессионального образования, посвященный 85-летию системы СПО. Мероприятие стартовало в рамках второго этапа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организаторами форума являются Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Калужской области.