В Подмосковье спрогнозировали рост дорожного трафика в начале сентября

Число автомобилей на дорогах превысит 3 млн в сутки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рост дорожного трафика ожидается в Московской области в первую неделю осени, самыми загруженными днями станут 1, 2 и 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Самыми загруженными днями станут 1, 2 и 5 сентября. Число автомобилей на дорогах Московской области в сентябре превысит 3 млн в сутки, традиционно в будние дни будет примерно на 100 тыс. машин больше, чем в августе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что час пик ожидается с 7:00 до 9:00, при этом наибольшее число транспорта обычно фиксируется в период с 6:00 до 10:00. Трафик увеличится на центральных улицах окружных центров, а также на Волоколамском, Ярославском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение будет затруднено на Рублево-Успенском, Варшавском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком шоссе, а также на М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон" и М-9 "Балтия".

"В связи с увеличением количества транспортных средств и сменой сезонов есть риск возникновения ДТП. Будьте внимательны, особенно вблизи образовательных учреждений, не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, резко не маневрируйте, а также заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами", - добавили в пресс-службе.