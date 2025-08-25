Специалисты городских служб устраняют подтопления магистралей и придомовых территорий

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Почти месячная норма осадков выпала за сутки в Калининграде. Специалисты городских служб, переведенные на круглосуточный режим работы, устраняют подтопления магистралей и придомовых территорий в режиме реального времени, сообщила в своем Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

"За прошедшие сутки в Калининграде выпало 72 мм осадков, что почти равняется месячной норме. Учитывая, что локальные подтопления в такой ситуации становятся почти неизбежными, муниципальное бюджетное учреждение "Гидротехник" было оперативно переведено на круглосуточную работу", - написала она. Всю прошедшую ночь специализированные бригады занимались устранением подтоплений. Им помогали другие городские службы - "Чистота", "Дирекция ландшафтных парков", Калининградтеплосеть", управление ГО и ЧС Калининграда и другие.

Половину поступивших от горожан сообщений о подтоплениях специалисты отработали уже к утру и восстановили движение транспорта, рассказала Дятлова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе горадминистрации, подтопления затронули также ряд придомовых территорий и зданий. Глава администрации предположила, что "грядущая ночь опять станет для этих служб бессонной, поставлена задача работать без перерыва до полной ликвидации последствий разгула стихии".

В полдень по московскому времени главное управление МЧС России по региону распространило очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. "Срочно. По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди и порывистый ветер. Смещение с северо-запада на юго-восток", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ливень с грозами минувшей ночью внес коррективы в расписание аэропорта Храброво с отправкой и приемом рейсов.