Городские пляжи курорта будут работать по фактической погоде

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Четырехбалльный шторм с высотой волн до 2 м ожидается на море в Сочи 25 августа. Городские пляжи курорта будут работать по фактической погоде, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"До конца суток на участке Магри - Веселое ожидается волнение моря 4 балла, высота волн может достигать 1,3-1,8 м. Днем и вечером 25 августа на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление северо-западного ветра, местами с порывами 15-17 м в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все городские службы в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. "Пляжи будут функционировать по фактической погоде", - добавили в администрации Сочи.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.