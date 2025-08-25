Церемония перезахоронения останков настоятеля Николо-Корельского монастыря игумена Косьмы состоялась на предприятии Севмаш

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков создателя первого каменного храма на севере России, настоятеля Николо-Корельского монастыря игумена Косьмы состоялась на Севмаше в Северодвинске Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Севмаша. Комплекс строений Николо-Корельского монастыря находится на территории предприятия ОСК.

"Сегодня, 25 августа, на предприятии Объединенной судостроительной корпорации Севмаш состоялось историческое событие для всего православного Севера - перезахоронение обретенных останков настоятеля Николо-Корельского монастыря игумена Косьмы. Таким образом была увековечена память инициатора строительства первого на Севере каменного храма в XVII веке", - сказали в пресс-службе.

На церемонии присутствовали митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства Алексей Алсуфьев, глава Северодвинска Игорь Арсентьев, главный технолог Севмаша, председатель попечительского совета фонда по восстановлению обители Владимир Сыродубов, гости и работники предприятия. В Никольском соборе бывшего Николо-Корельского монастыря прошла заупокойная лития по игумену Косьме, затем гроб с останками настоятеля был перенесен в подклеть под северной лестницей. Именно там в 2024 году в ходе архитектурно-археологических работ была найдена могила Косьмы.

Игумен Косьма управлял Николо-Корельским монастырем с 1657 по 1674 год, затем был отрешен и сослан на Соловки. В середине 1680-х годов он вновь вернулся в игуменство. Он был настоятелем обители до 3 октября 1686 года. Косьма сумел собрать артель строителей с богатым опытом. За 20 лет, что является коротким сроком для XVII века, было начато и завершено строительство каменного монастырского комплекса. Он стал первым на Русском Севере. Его часть сохранилась до настоящего времени.

По реставрации Николо-Корельского монастыря разработана и утверждена дорожная карта. В 2024 году был выполнен комплекс первоочередных противоаварийных и восстановительных работ на Успенской церкви с заменой кровли и устройство укрытия Соединительной галереи. Сотрудники Института археологии РАН провели раскопки, в результате которых под северной лестницей Никольского собора было обнаружено захоронение игумена Косьмы.