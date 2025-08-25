В рамках этого пакета правительство также прорабатывает возможность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений, отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по защите граждан от мошенников, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас мы уже работаем над вторым пакетом мер. Одна из мер - самозапрет на международные звонки, потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников - это заграничные звонки. Это тоже очень эффективная мера", - сказал Григоренко.

Вице-премьер отметил, что в рамках второго пакета мер правительство также прорабатывает возможность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений. Он добавил, что злоумышленники все чаще применяют технологию в своих схемах обмана, чтобы подделать голоса или видео с изображением граждан. "Начинают появляться мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта, когда подделывают голос, подделывают изображение. Это, конечно, отягчающее обстоятельство. Коллеги из правоохранительных органов нас сильно поддерживают", - рассказал Григоренко.

По поручению президента в начале 2025 года был принят первый пакет из 30 инициатив по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он предусматривает обязательную маркировку звонков от организаций, запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами и ряд других мер.