Ежедневно порталом пользуется 14 млн человек, которые могут получить более 1,6 тыс. государственных услуг

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 100 млн человек пользуются "Госуслугами", а количество ежедневных пользователей составляет 14 млн человек. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

"Единый портал "Госуслуг" стал привычным инструментом взаимодействия граждан с государством: им пользуются уже более 100 млн человек", - сказано в материалах.

Вместе с тем, ежедневно порталом пользуется 14 млн человек, которые могут получить более 1,6 тыс. государственных услуг. Также, согласно приведенным данным, на "Госуслуги" хотя бы раз в месяц заходит около 60 млн пользователей.