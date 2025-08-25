Могут возникнуть проблемы с пополнением лицевого счета и выводом средств, отметили в сервисе такси

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сервис заказа такси Drivee в своем приложении предупредил пользователей о перебоях из-за запланированных технических работ 26 августа с 21:00 до 00:00 мск.

"26 августа с 21:00 до 00:00 по московскому времени возможны перебои в платежах, а сервис может быть временно недоступен", - сказано в уведомлении.

Перебои при пополнении лицевого счета и выводе средств могут продолжаться весь указанный промежуток времени, недоступность сервиса возможна с 22:00 до 23:00 мск.

Приложение Drivee в мае 2023 года запустила российская команда международного сервиса для заказа такси inDrive, основанного в Якутске, который прекратил работу в РФ.