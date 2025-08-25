Названы самые востребованные запросы на "Госуслугах"

В перечень вошли поступление в вуз, выход на пенсию, участие в спортивных соревнованиях, многодетная семья и выезд на охоту и рыбалку

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наиболее востребованными "жизненными ситуациями" на портале госуслуг являются поступление в вуз, выход на пенсию и участие в спортивных соревнованиях. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

Как отмечается в материалах, развитие госуслуг, оказываемых в электронном виде, подразумевает переход от отдельных сервисов к их объединению по принципу "жизненных ситуаций", благодаря чему отпадает необходимость искать каждую услугу на странице разных ведомств или портала, поскольку они находятся в одном месте и оказываются по принципу "одного окна". Каждый такой сервис в среднем объединяет порядка 17 государственных услуг.

"В числе самых востребованных "жизненных ситуаций": поступление в вуз, выход на пенсию, участие в спортивных соревнованиях, многодетная семья, выезд на охоту и рыбалку", - отмечается в материалах.

Всего в настоящее время на "Госуслугах" работают 35 федеральных и более 180 региональных сервисов, а до конца 2025 года запланирован запуск еще 35 федеральных и 245 региональных "жизненных ситуаций".

Согласно материалам, благодаря федеральным "жизненным ситуациям, в среднем на 29% сократилось количество необходимых документов, на 35% уменьшилось время на получение госуслуг и на 64% снизилась необходимость посещения ведомств. На следующем этапе будет внедряться проактивный подход к взаимодействию с государственными учреждениями, которые начнут оказывать услуги заранее, без ожидания запроса, будет упразднена необходимость подавать заявления или обращаться в различные государственные органы.