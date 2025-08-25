Как передает агентство Anadolu, поиски ведут во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Береговая охрана и спасательные службы Турции проводят операцию по поиску россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор.

Как сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски.

Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило ТАСС, что готовит запрос турецкой стороне в связи с инцидентом. Свечников был одним из участников международного заплыва через Босфор 24 августа. В нем участвовали около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился. Его родные и друзья уведомили об этом местные власти. 37-й заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции.