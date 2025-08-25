В РФ выделили порядка 5,4 млрд рублей на создание школ креативных индустрий

Как сообщила заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, проект помогает школьникам в возрасте от 12 до 18 лет изучать различные творческие профессии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 5 млрд рублей из федерального бюджета выделили для создания школ креативных индустрий, сообщила ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!", который прошел в Саранске.

"Школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке Минкультуры РФ с 2022 года. Уже создано 93 таких школы, с 1 сентября откроем еще 25 новых ШКИ в 25 регионах страны - сейчас в них заканчивают устанавливать оборудование. Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 млрд рублей. Надеюсь, в каждой школе будет собрана профессиональная команда, которая на высшем уровне сможет преподавать звукорежиссуру, анимацию, дизайн, и ребята будут заниматься с удовольствием", - сказала она.

Проект помогает школьникам в возрасте от 12 до 18 лет изучить различные творческие профессии, обучаясь в высокотехнологичных студиях со специализированным оборудованием по таким направлениям как звукорежиссура и электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии.

Алексеева подчеркнула, что на сегодняшний день школы креативных индустрий активно интегрируются в региональную повестку, а уровень подготовки студентов является весьма высоким. "Дети, осваивая технологии, становятся идейными вдохновителями и организаторами различных мероприятий, активно взаимодействуют с организациями своих городов, разрабатывают для них уникальные дизайн-решения, создают анимационные и видеофильмы, интерактивные инсталляции, спектакли с дополненной реальностью и музыкальные композиции", - заключила замминистра.

Школы креативных индустрий открываются с 2022 года при поддержке Министерства культуры РФ. На сегодняшний день в России функционирует 93 такие школы, в которых обучается почти 13 тыс. детей. Планируется, что в 2030 году в стране будут работать более 240 таких школ.