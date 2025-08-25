Приглашения отправили более 400 иностранным гостям, представляющим 35 стран

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Делегации из 19 стран на текущий момент уже подтвердили свое участие в III международном буддийском форуме, который пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума, сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"Пригласительная кампания, подтверждены участники: Индия, Шри-Ланка, Камбоджа, Мьянма, Непал, Монголия, Бангладеш, Казахстан, Китай, Республика Корея, Испания, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Германия, Сербия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан", - указано в сопроводительной презентации Хасикова.

Глава Калмыкии подчеркнул, что всего приглашения были отправлены более 400 иностранным гостям, представляющим 35 стран. "Важно подчеркнуть, что будут гости из не буддийских стран. Но, во-первых, в этих странах проживают буддисты, а во-вторых, в целом, форум будет интересен даже для людей, не исповедующих буддизм. <…> Еще раз подчеркиваю, интерес к форуму колоссальный", - добавил Хасиков.

По словам главы республики, в Калмыкии продолжается активная подготовка к проведению форума - как с точки зрения инфраструктуры, так и в содержательном плане. Хасиков подчеркнул, что важной темой на форуме в этом году станет буддийское образование, в том числе благодаря поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. "Конечно же, важно подчеркнуть, что Россия - это многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. <…> И самое главное, что наши граждане этим гордятся - <…> мы сплочены и едины перед всеми абсолютно вызовами", - сказал Хасиков.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов, который выступит модератором пленарной сессии форума, также отметил, что отдельной темой в этом году станет и обсуждение монашеской традиции в буддизме. "Это хорошо видно как раз и по общинам, которые есть в Калмыкии, в Бурятии, в Туве, - это традиция монашества. И будет специальное заседание, специальная секция, посвященная институту монашества в буддизме. Будет <…> [обсуждаться] и медицина. Буддийская медицина, которая активно развивается и которой многие пользуются, хотя сами об этом не знают - различные траволечения, аюрведа, китайская медицина, они так или иначе связаны с буддизмом", - добавил Маслов.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.

I и II Международный буддистский форум прошел в 2023 и 2024 годах в Улан-Удэ.