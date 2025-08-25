В Алтайском крае началась образовательная программа для участников СВО

Это первый поток учащихся в рамках региональной программы "Алтай - земля героев"

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Обучение первого потока в рамках региональной программы "Алтай - земля героев" для участников специальной военной операции (СВО) началось в Алтайском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Сегодня в краевом филиале РАНХиГС началось обучение первого потока в рамках образовательной программы "Алтай - земля героев". Убежден: наши Герои, участники СВО, которые прошли испытания на фронте, а, вернувшись домой, - отбор для участия в программе, смогут внести свой весомый вклад в развитие нашего Алтайского края", - написал он.

Томенко также сообщил, что на открытии программы собрались не только участники СВО, но и их наставники, среди которых члены краевого правительства, руководители предприятий, главы муниципалитетов, и, конечно, наши военнослужащие.

"В том числе и Никита Рыжих, который получил возможность пройти обучение по федеральной программе "Время героев", и для которого я стал наставником", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что участниками данной программы стал 61 человек. Наставниками кадровой региональной программы стали 52 человека.

О программе

Заявки на участие в программе "Алтай - земля героев" с 28 февраля по 31 марта подали 548 ветеранов СВО и действующих военнослужащих. Они прошли многоэтапный отбор, по его итогам был сформирован рейтинг участников. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по предложению Общественного совета проекта утвердил 61 финалиста первого потока. Цель краевой программы "Алтай - земля героев" - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в государственных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях Алтайского края.