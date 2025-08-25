Бесплатные земельные участки им выдали после иска прокуратуры

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии удовлетворил два иска прокуратуры о выделении бесплатных земельных участков членам семей погибших участников СВО, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку по двум обращениям членов семей погибших участников специальной военной операции о нарушении земельных прав. Установлено, что заявителям вопреки требованиям регионального законодательства не предоставлены в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Указанные нарушения явились основанием для обращения прокурора в суд", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокуратуры КЧР, отметили в надзорном ведомстве.