Это связано с надвигающимся на регион циклоном

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Силы и средства Главного управления МЧС по Приморскому краю приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края 26 августа, силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю, а также территориальная подсистема РСЧС переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар стихии примут на себя южные и восточные районы края.

В МЧС по региону также добавили, что, согласно предварительным моделям развития ситуации, подтопленными могут оказаться 2 дома, 243 приусадебных участка и 16 участков дорог в 9 муниципальных образованиях.

Во Владивостоке также введен режим повышенной готовности, в ближайшие часы ожидаются осадки до 50 мм, сообщил ранее Telegram-канал администрации города. Для координации работы всех служб создан оперативный штаб. Устранять возможные последствия непогоды будут в круглосуточном режиме, добавили в администрации.