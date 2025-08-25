Еще один человек, ранее получивший ранение, осмотрен хирургом непосредственно в пункте временного содержания

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Житель Курской области, который был возвращен с территории Украины, был доставлен в кардиологическое отделение Курской областной больницы. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"Один из пациентов был госпитализирован в кардиологическое отделение Курской областной больницы. Еще один человек, ранее получивший ранение на оккупированной территории, осмотрен хирургом непосредственно в пункте временного содержания", - написала Письменная в своем Telegram-канале.

Она отметила, что возвращенным жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сразу после прибытия в Курск всех осмотрел врач-терапевт, у них взяты общеклинические анализы. "Всех прибывших обеспечили лекарствами, тонометрами и глюкометрами. <...> Держу ситуацию на личном контроле", - добавила врио министра.