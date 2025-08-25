ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих ведомства

Согласно проекту кодекса, госслужащим запрещено получать из-за исполнения должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний разработала новый Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих ФСИН.

Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФСИН, кодекс будет распространять свое действие только на федеральных государственных гражданских служащих ведомства. Он разработан на основании положений Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих и муниципальных служащих. "Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы исполнения наказаний, которыми должны руководствоваться гражданские служащие независимо от замещаемой должности", - говорится в пояснительной записке.

В частности, согласно проекту кодекса федеральные госслужащие ФСИН должны "способствовать защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, реализации целей и задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Им запрещено получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц - подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения. В документе также указано, что в служебном поведении гражданский служащий воздерживается от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Кроме того, кодекс предписывает воздерживаться от размещения в личных целях в социальных сетях фото, видео, текстов, прямо или косвенно указывающих на их должностной статус, а также публикаций, способных причинить вред их репутации, авторитету ФСИН и гражданской службе в целом.

Документ может вступить в силу с 4 января 2026 года. Сейчас во ФСИН действует Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы от 2012 года.