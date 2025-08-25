В отборочных соревнованиях, проходивших в онлайн-формате, участвовало 8200 команд

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Победителем Кубка Красноярска по компьютерному спорту "Эра воды", в отборочном турнире к которому участвовали команды из 96 городов РФ, стала команда, состоящая из спортсменов из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

В отборочных соревнованиях, проходивших в онлайн-формате, участвовало 8200 команд - 41 тыс. человек из 96 городов России. В финальном турнире приняло участие восемь сильнейших команд из 32 городов России.

"Главная сцена Центральной набережной была оформлена в стилистике игры. Особую атмосферу "Эры воды" создавали экраны, выполненные в форме волны и бассейн, ставший продолжением сценической площадки для зрелищных танцевальных номеров. В течение дня на мониторах появлялась прямая трансляция игры. В итоге соревнований и упорной борьбы победителем шестого Кубка Красноярска по компьютерному спорту стала команда 6p0ДяrU54RUS, состоящая из спортсменов из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка", - говорится в сообщении.

Второе место заняла команда - Sibe.jnr (Кемерово, Таштагол, Новокузнецк, Новосибирск, Томск); третье - PLAYERSxD (Рязань, Тюмень, Сургут, Москва).

"Компьютерный спорт - официальная спортивная дисциплина, в которой нужно чувствовать соперника, уметь быстро принимать решения, определять стратегию и работать в команде. Ее можно сравнить с шахматами, только вместо фигурок игровые персонажи. Участники кубка - восемь сильнейших команд из разных уголков страны. Турнир проходит второй год под открытым небом в специальных игровых павильонах. Мы планируем и дальше проводить такие крупные мероприятия для объединения молодежи", - рассказал директор АНО "Будущее компьютерного спорта" Дмитрий Еремин.

О фестивале робототехники

Кубок проходил в рамках проекта "Яркие берега" на набережной Енисея. Одномоментно с ним состоялся молодежный фестиваль робототехники "Рободружба". В нем приняли участие 700 инженеров в возрасте от 4 до 22 лет. Они продемонстрировали свои навыки по девяти направлениям. За ходом соревнований следила команда из 45 ведущих экспертов.

"Мы рады всех приветствовать на этом событии. Красноярск действительно теплее, чем вы думаете. На два дня наш город стал столицей робототехнического творчества для лучших юных инженеров со всей страны. К нам приехали представители 14 регионов страны, участвуют 100 команд. Желаю всем победы и достойной борьбы", - приветствовал юных изобретателей исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов:

В итоге двух соревновательных дней призовые места заняли три команды из Красноярского края, также победителями стали участники из Подмосковья, Челябинска, Удмуртии и Санкт-Петербурга.