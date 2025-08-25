По словам адвоката Дениса Балуева, дату перенесли из-за неявки одного из защитников фигуранта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 1 сентября перенес заседание, на котором проверит законность приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.

"Судебное заседание в Первом апелляционном суде, где будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Тимура Иванова, запланировано на 1 сентября на 13:00", - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Как сообщал ранее один из адвокатов Иванова Денис Балуев, защита просит в жалобе отменить решение Мосгорсуда, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного.

Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов.

По делу Тимура Иванова проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский, бенефициар иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" Андрей Захаров. Оба фигуранта объявлены в международный розыск и заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (растрата). Кроме того, по делу заочно предъявлены обвинения замначальника кредитного департамента и гражданину Израиля Феликсу Нойбергу - директору иностранной компании "Tourinvest Services Limited" (Туринвест Сервисез Лимитед). Материалы в отношении всех фигурантов выделили в отдельное производство.

В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.