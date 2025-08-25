Их нашли поисковые отряды во время экспедиций в 2024-2025 годах

ТВЕРЬ, 25 августа. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков более 250 красноармейцев, погибших 1941-1943 годах, прошла на воинском мемориале в Зубцовском районе Тверской области. Они были обнаружены поисковыми отрядами во время экспедиций в 2024-2025 годах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На воинском захоронении в Веригино земле были преданы останки 253 советских солдат. Останки еще двух красноармейцев переданы для захоронения в Удмуртскую Республику и Республику Беларусь. Всего в результате исследований установлены имена 14 солдат" - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие было приурочено к 83-й годовщине освобождения города воинской доблести Зубцова от немецко-фашистских захватчиков. Останки были подняты в ходе поисковых экспедиций в 2024-2025 годах. "Вот уже много веков город воинской доблести Зубцов является нерушимым форпостом России. В Год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы с особым чувством благодарности вспоминаем вклад жителей древнего края в защиту Родины. Навсегда в героическую летопись зубцовской земли вписаны подвиги бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков, мужество и стойкость мирного населения в годы Великой Отечественной войны", - отметил в обращении к жителям Зубцова губернатор Игорь Руденя.

Всего в братском захоронении в деревне Веригино похоронены свыше 12 тыс. советских солдат и офицеров, погибших в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий "Центр" и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление. В 2017 году Зубцову было присвоено почетное звание "Город воинской доблести".