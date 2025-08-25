При этом мигрантов о передаче этой информации уведомлять не будут

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в палату парламента законопроект, который предусматривает возможность медучреждений передавать органам МВД данные о получении мигрантами бесплатной медицинской помощи без полиса. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", посвященную соблюдению врачебной тайны. Согласно действующим нормам, информация о получении гражданами экстренной или неотложной медицинской помощи является врачебной тайной.

Предлагаемые нововведения дадут медицинским учреждениям право передавать органам внутренних дел такие сведения, если помощь была получена иностранным гражданином без полиса обязательного или добровольного медицинского страхования. При этом мигрантов о передаче этой информации уведомлять не будут.

Как указано в пояснительной записке, законодательные изменения помогут проверять законность пребывания иностранных граждан в РФ. В рамках российского законодательства иностранцам запрещен въезд в страну без предъявления медицинского полиса, действительного на территории России. Изученная автором инициативы судебная практика показывает, что привлеченные к ответственности нарушители объясняли отсутствие требуемого документа тем, что у них не потребовали его при въезде страну. Кроме того, приезжие подчеркивали, что по некоторым международным договорам неотложная и экстренная медицинская помощь иностранцам оказывается бесплатно.

Нилов отметил, что отсутствие полисов выявляется на этапе продления или переоформления документов, позволяющих работать на территории РФ. "Все это приводит к злоупотреблениям со стороны иностранных граждан, а также излишней нагрузке на систему здравоохранения, когда экстренная и неотложная помощь оказывается иностранным гражданам за бюджетный счет, при этом они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования намеренно, рассчитывая на такую помощь, и которую, безусловно, получат в рамках заключенных международных соглашений", - говорится в пояснительной записке.