В Ханое в Русском доме стартовал проект "Российская инженерная школа"

ХАНОЙ, 25 августа. /ТАСС/. Курсы робототехники, адаптированные для детей, открылись на площадке Русского дома в Ханое в рамках международного образовательного проекта Россотрудничества.

Как отметил временно исполняющий обязанности руководителя представительства федерального агентства во Вьетнаме Андрей Бороденко, вьетнамским школьникам предоставляется уникальная возможность познакомится с известной во всем мире российской инженерной школой, получить дополнительные знания и опыт, которые востребованы в условиях цифровизации и будут полезны для дальнейшего выбора профессии. В течение четырех месяцев участники проекта будут общаться с преподавателем из России, прошедшим специальную подготовку во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве. "Всех ребят, независимо от того, делают ли они первые шаги в робототехнике или погружаются в азы будущей профессии, ждут новые возможности, а главное - бесценный опыт приобщения к миру инженерии, той сфере, которая определяет сегодня технологические преимущества и потенциал развития стран", - рассказал замглавы представительства.

Проект "Российская инженерная школа" подготовлен Россотрудничеством и Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе. "За четыре месяца вьетнамские ребята смогут ближе познакомиться с этим российским вузом, и весьма вероятно, что те, кто пришли сегодня к нам в Русский дом, в будущем станут его студентами", - сказал Бороденко.

18 августа на пресс-конференции в ТАСС организаторы проекта "Российская инженерная школа" рассказали, что он одновременно стартует в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Египте, Замбии, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Танзании и Эфиопии. Различные занятия организуются для 3,9 тыс. студентов и школьников. С 25 августа по 25 декабря 14 преподавателей будут вести курс робототехники в 11 странах. В курс входят три образовательных трека по робототехнике, а также интенсив, марафон и фестиваль науки, профессионально ориентированные мероприятия.