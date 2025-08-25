Лучших выпускников трудоустроят в органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления

МАЙКОП, 25 августа. /ТАСС/. Обучение по программе профессиональной подготовки "Герои Адыгеи", реализуемая для привлечения проявивших себя на фронте ветеранов специальной военной операции (СВО) в органы государственного и муниципального управления, началось в Адыгее. В первом потоке его пройдут 18 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Программа профподготовки "Герои Адыгеи" стартовала в республике с февраля 2025 года. Запуск региональных кадровых проектов по аналогии с федеральной программой "Время героев" был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

"С гордостью принял участие в открытии программы профессиональной подготовки "Герои Адыгеи". Слушатели прошли серьезный отбор: из 149 заявок от участников и ветеранов СВО для участия в программе в список учебной группы было включено 18 человек, и еще 20 человек вошли в группу резерва на следующий поток. Реализация федеральной и региональных программ переподготовки - это одна из наиболее эффективных мер подготовки ветеранов СВО для работы на различных ответственных постах государственной гражданской службы, важнейшее направление в формировании кадровой политики и поддержке наших героев", - написал глава Адыгеи.

Кумпилов отметил, что у каждого из ветеранов уже есть и боевой опыт, и опыт управленческой деятельности. Они на деле доказали свою преданность стране, гражданскому и воинскому долгу, продемонстрировали готовность брать на себя ответственность за судьбу России, проявлять инициативу и быть примером для окружающих. Все эти качества будут востребованы и в мирной деятельности на благо страны.

Программу обучения "Герои Адыгеи" состоит из четырех основных модулей - государственная политика и система госуправления; экономика и финансы; региональное и муниципальное управление; современные технологии управления, а также блоков образовательных дисциплин, встреч с наставниками, тренингов по личностному развитию, культурно-просветительских мероприятий. В течение года ветеранам СВО предстоит обучаться у ведущих преподавателей вуза, руководителей органов власти, спикеров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Лучшие выпускники будут трудоустроены в органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления.

О поддержке участников СВО

Программа "Герои Адыгеи" - часть комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Пакет федеральных и региональных мер включает реабилитацию ветеранов, медицинскую и психологическую помощь, решение бытовых вопросов, в том числе в рамках социальной газификации.

В Адыгее реализуется большой блок мер поддержки для детей участников СВО. Они включают в себя единовременные выплаты на каждого ребенка в семье и студентов-очников; лечение; отдых в летних лагерях; бесплатное горячее питание в школах и учреждениях СПО; бесплатное зачисление в группы продленного дня; бесплатное посещение детских садов, кружков, секционных занятий. Семьи участников спецоперации, награжденных орденом РФ за боевые заслуги в ходе СВО, имеют право на бесплатное получение земельного участка. Координирует эту работу филиал госфонда "Защитники Отечества".