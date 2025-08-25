Кроме того, камеры в СИЗО, где содержатся женщины с маленькими детьми, оснастят сушками для белья, чайниками и прикроватными ковриками

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Женщинам, осужденным к лишению свободы, разрешат при себе иметь расчески, а камеры в СИЗО, где содержатся женщины с маленькими детьми, оснастят сушками для белья, чайниками и прикроватными ковриками. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минюста России, вносящего изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

"В целях улучшения условий содержания лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы проектом приказа, в том числе, предусматривается возможность оснащения камер следственных изоляторов, в которых содержатся подозреваемые, обвиняемые женщины, имеющие при себе детей, сушками для белья, чайниками, стульями, прикроватными ковриками, предоставляется возможность осужденным женщинам к лишению свободы хранить в прикроватных тумбочках расческу", - отмечается в пояснительной записке.

Также будут конкретизированы перечень вещей и продуктов питания, которые не учитываются в предельном весе вещей и продуктов питания, разрешенных к проносу в исправительное учреждение лицом, прибывшим на свидание с осужденным. Послабления коснутся и пожизненно осужденных, а также заключенных, отбывающих наказание в строгих условиях и тюрьмах. Им будет предоставлена возможность оставлять продукты в специальной ячейке. По текущим правилам, их выдают только на время приема пищи.