В музей КБР передали более 300 изъятых у нелегальных коллекционеров предметов

Предметы были изъяты ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии передало Национальному музею республики коллекцию из более 300 археологических предметов, изъятых у нелегальных коллекционеров. Об этом сообщила ТАСС заместитель гендиректора по научной работе музея Ирина Хашева.

"Управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в Национальный музей КБР передана коллекция из более чем 300 предметов. Они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий у нелегальных коллекционеров, проводивших раскопки в Кабардино-Балкарии. Мы благодарим сотрудников управления ФСБ республики за возвращение государству столь ценных экспонатов", - сказала она.

Один из переданных предметов - гуннский железный шлем периода 3-5 вв. н. э. с бронзовыми и серебряными элементами, подобных в мире насчитывается всего четыре. Он украшен сердоликовыми вставками в золотых обрамлениях. Шлем был обнаружен вместе с другими предметами в кургане недалеко от села Кишпек в Кабардино-Балкарии. Он считался утраченным с 90-х годов и был обнаружен сотрудниками ФСБ во время оперативно-разыскных мероприятий.

В общей сложности в музей переданы 347 предметов которые датируются разными периодами. После изучения и восстановления предметов они будут представлены в экспозиции Национального музея Кабардино-Балкарии.