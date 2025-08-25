Телекомплекс стал первым за последние 46 лет телевизионным техническим центром после Останкино, построенным в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Программа "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым первой вышла в эфир из нового телекомплекса НТВ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Последний раз телевизионный технический центр в стране был сдан в 70-х годах прошлого столетия. Тем удивительно совпадение, что из нового телекомплекса НТВ первой в прямой эфир вышла передача с таким судьбоносным названием - "Центральное телевидение". В ближайшее время из нового здания будут выходить в эфир все новостные программы - от "Сегодня" до "Итогов недели" и "Центрального телевидения", а также развлекательные шоу, такие как "Маска", "Суперстар!", "Ты супер!" и другие", - рассказал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Телекомплекс НТВ стал первым за последние 46 лет телевизионным техническим центром после Останкино, построенным в России. Его площадь составляет более 76 000 м . В состав телекомплекса входят семь телевизионных студий, дикторские, монтажные, гримерные, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг, предназначенный для размещения творческого коллектива, и коммерческие ЦОДы.

Соглашение о создании на территории столицы телецентра НТВ было подписано НТВ и правительством Москвы на площадке Петербургского международного экономического форума в 2021 году. В августе 2025 года телекомплекс НТВ был введен в эксплуатацию.