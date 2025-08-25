Церемония награждения прошла в здании Казанской Ратуши

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов получили звание "Почетный гражданин Казани". Церемония награждения с участием мэра Казани Ильсура Метшина прошла в здании Казанской Ратуши, передает корреспондент ТАСС.

"Очень тронут вашим вниманием, тем, что сегодня у меня есть возможность здесь получить это почетное звание. <...> Я могу сказать, что многому из того, что мы сейчас реализуем на федеральном уровне, я научился здесь. Я вижу, что все это получается. Я вижу <...> прекрасный город, с прекрасной архитектурой, вижу прекрасные здания, и, конечно, меня это очень радует. И каждый раз, когда я слышу где-то про Казань, слышу только положительные отзывы, конечно, для меня это большая гордость и большая радость", - сказал Хуснуллин после награждения.

Звание "Почетный гражданин Казани" также получил Сергей Чемезов. Он поблагодарил за оценку и отметил, что Казань за 25 лет сильно изменилась и стала одним из самых современных городов России.

"Казань и в целом Татарстан - это центр науки и производства для нашей корпорации. Здесь 19 наших предприятий расположено, одних их самых крупных в России. <...> В Татарстане работает порядка 67 тыс. человек на наших предприятиях, а если посчитать со всеми дочерними предприятиями, то более 90 тысяч", - сказал Чемезов.