Завершить работу планируется в течение двух недель

БЕЛГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Около 1,2 млрд рублей осталось выплатить жителям Белгородской области на компенсацию за утраченное в результате атак ВСУ жилье. Завершить работу планируется в течение двух недель, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Продолжаем работу по перечислению средств на спецсчета оставшимся собственникам утраченных жилых помещений. У нас еще порядка 1,2 млрд рублей остается выплатить", - цитирует пресс-службе губернатора Вячеслава Гладкова. По словам главы региона, завершить работу по перечислению средств планируется в течение двух ближайших недель.

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, 4 458 собственников утраченных жилых помещений уже получили средства для компенсации утраченного жилья. "Из 4 458 жителей, которые получили денежные средства на спецсчета, право собственности на новые дома и квартиры взамен утраченных зарегистрировали уже 3 839. Подобрали дома и квартиры и сейчас оформляют на них право собственности 134 жителя, в стадии подбора - 481. Еще по 4 домам строительство вынужденно приостановлено в связи с оперативной обстановкой", - уточнил Гладков.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что с 2023 года в Белгородской области выполняется поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса пострадавших жителей приграничья. Это касается тех, чье жилье было утрачено после обстрелов ВСУ, и тех, в чьих домах невозможно проживать из-за текущей оперативной обстановки, где территории были закрыты, а люди расселены. На сегодняшний день региону выделены 26,1 млрд рублей для оказания господдержки 4 723 пострадавшим собственникам жилых помещений.