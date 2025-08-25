Йошкар-Ола привлекает к себе все больше и больше гостей

ЙОШКАР-ОЛА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 600 тыс. туристов посетили республику Марий Эл в первой половине текущего года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"За последние три года турпоток в Марий Эл вырос почти на треть, а за шесть месяцев текущего года регион посетили почти 600 тыс. гостей, при этом большая их часть выбрала для посещения именно Йошкар-Олу", - сказал Зайцев. Он отметил, что столица региона привлекает к себе все больше и больше туристов и почти каждый, кто приезжает сюда даже в командировку, обязательно приедет еще раз уже в качестве туриста и обязательно посоветует своим друзьям и родным приехать сюда, хотя бы на день. Глава республики напомнил в этой связи, что в Йошкар-Оле происходит очень много событий, в том числе и культурных. "Наша задача - привлекать в регион как можно больше туристов, успехов в этом направлении у нас много, но перспектив для развития - еще больше", - заметил Зайцев.

Ранее он сообщал, что республика стабильно входит в топ-листы всероссийских и международных рейтингов, а именно - в топ-5 туров по России, топ-10 новых направлений для поездок, санатории Марий Эл входят в топ-5 по доступности летнего отдыха, замок Шереметева - в топ-30 достопримечательностей страны, город Йошкар-Ола - в топ-10 самых необычных маршрутов России.

Кроме того, в рамках нацпроекта столица республики получила 20 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центральной части с учетом "туристического кода".